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مضوى يرفض رحيل نجوم الإسماعيلي
11 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وجه التقني الجزائري خير الدين مضوي المدرب الجديد لفريق الإسماعيلي المصري ، صدمة عنيفة لنجوم الفريق، بشأن ملف رحيلهم عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حسب ما كشفت عنه أمس تقارير صحفية مصرية . و طلب مضوي من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، عدم رحيل أي من نجوم الفريق بعدما تمت الموافقة على رحيل الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الفريق ومحمد عواد حارس المرمى إلى الدوري السعودي. مضوي طلب وقف بيع النجوم، حتى لا يحدث خلل للفريق في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعبين الذين طلبوا الرحيل عن قلعة الدراويش، هم من القوام الأساسي للفريق.

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