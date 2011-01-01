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العثور على 900 جثة ضمن مقابر جماعية في الرقة
16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ع

أعلنت لجنة إعادة إعمار الرقة أنها عثرت منذ بداية العام الجاري على 900 جثة ضمن مقابر جماعية داخل المدينة، تعود لأشخاص قتلهم مسلحو تنظيم "داعش". وقالت اللجنة في بيان، إنه "منذ يناير الماضي وحتى الآن، أسفرت عمليات البحث عن العثور على 900 جثة". وأوضح عضو لجنة إعادة إعمار الرقة، عبدالرؤوف أحمد أن "غالبية الجثث تعود لأطفال ونساء يصعب التعرف على هوياتهم". وحسب المعلومات الأولية، فإن الجثث تعود لأناس حاولوا الفرار من الرقة، إلا أنهم قتلوا على يد مسلحي تنظيم "داعش". وتتبع لجنة إعادة إعمار الرقة مجلس الرقة المدني الذي أسسته "قوات سوريا الديمقراطية" في عام 2017، بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم "داعش" منها. ويضم أكثر من 100 عضو من سكان الرقة.

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