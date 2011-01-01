حريق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل

بواسطة المسار العربي / أ.ك

شب حريق مهول بالمؤسسة الإستشفائية العمومية المتخصصة الأم والطفل بشير بالناصر وسط مدينة الوادي نتيجة وقوع شرارة كهربائية بإحدى الغرف لم يسفر عن أي حالات وفاة في أوساط المرضى من الأطفال ومرافقيهم حسب مصادر طبية كانت في إطار المعاينة الطبية. ومس هذا الحريق الذي أندلع في حدود الساعة 16:30 غرف الطابق الأرضي والأول لمصلحة طب وجراحة الأطفال حديثي الولادة والرضع مما تسبب في حالة من الذعر و الهلع والخوف في أوساط أهالي المرضى المرافقين لأطفالهم بغرف المصلحة. وتنقل سكان الأحياء المجاورة لإجلاء المرضى من الأطفال ومرافقيهم بعد سماع نداءات النجدة من شرفات المؤسسة العمومية الإستشفائية المصحوبة بالدخان الكثيف الذي تتنفسه نوافذ غرف مصلحة طب وجراحة الأطفال. وتؤكد إدارة المؤسسة الإستشفائية العمومية المتخصصة الأم والطفل بشير بالناصر أن جناح طب وجراحة الأطفال حديثي الولادة والرضع كان يضم تسعة أطفال يخضعون إلى المراقبة الطبية وتسعة (09) نساء من مرافقيهم. كما تنقل والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد إلى عين المكان أين تفقد الأضرار المادية الناجمة عن هذا الحريق المتمثلة في إحتراق جناح الأدوية وجناح العمليات الجراحية والعديد من المعدات والأجهزة الطبية كما قام بزيارة المرضى وأهاليهم وأعطى أوامر لانطلاق عملية التنظيف هذه الليلة لمباشرة إجراءات تهيئة الأجنحة المتضررة . تجدر الإشارة أنه تم تحويل المرضى إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر الجيلاني بالشط ليتلقوا الرعاية والمراقبة الطبية اللازمة.