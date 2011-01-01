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حاليلوزيتش مطلوب لتدريب المنتخب المصري بعد المونديال
22 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

رشحت تقارير إعلامية مصرية المدرب السابق ل "الخضر "وحيد حاليلوزيتش للإشراف على العارضة الفنية للفراعنة عقب مونديال روسيا في حال عدم تجديد الأرجنتيني هيكتور كوبر لعقده . واستفسر الاتحاد المصري لكرة القدم عن راتب حاليلوزيتش، والذي وصل إلى 2 مليون يورو سنويًا، بجانب رواتب مساعديه خلال فترة توليه القيادة الفنية حسب ما جاء في مقال لموقع “الفجر” المصري. وحسب نفس المصدر فأن حاليلوزيتش يمتلك عرضا من غانا ولكنه يفضل تدريب الفراعنة في حال تلقيه عرضا رسميا بذلك.

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