Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

اللعب في الخليج والشرق الأوسط خياره الأخير

سوداني يرفض الأهلي السعودي ويفضل الاحتراف في انجلترا أو الصين
23 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يفضل المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني الانتقال للدوري الصيني، بعدما تلقى عرضا من جانب أحد الأندية هناك، حيث خاض اللاعب مباراته الأخيرة هذا الموسم في نهائي كأس كرواتيا. وقالت تقارير كرواتية:" سوداني لازال في حيرة، ولكن تأكد رحيله عن دينامو، وهناك فرص ضئيلة للغاية لبقاء اللاعب، وكان يحلم بالعودة للدوري الإنجليزي". وأشارت :" سوداني لديه عرض سعودي، من جانب النادي الأهلي، والمبلغ المعروض مليوني يورو، ولكن لم يستقر سوداني وحتى الآن اللاعب ليس مهتما بعرض الفريق السعودي". وأضافت:" الدوري الانجليزي هو الخيار الأول لسوداني ، وفى المقام الثاني فأن هناك عروض صينية، وقد يكون اللعب في الخليج والشرق الأوسط هو الخيار الأخير له".وأوضحت التقارير:" سوداني متخوف من فشل بعض النجوم الكبيرة في الصين، لكنه سيتخذ قراره ويحسم مصيره خلال الفترة المقبلة بعدما لعب لمدة خمس سنوات في الدوري الكرواتي وأصبح هدافا له".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 