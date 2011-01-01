سوداني يرفض الأهلي السعودي ويفضل الاحتراف في انجلترا أو الصين

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يفضل المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني الانتقال للدوري الصيني، بعدما تلقى عرضا من جانب أحد الأندية هناك، حيث خاض اللاعب مباراته الأخيرة هذا الموسم في نهائي كأس كرواتيا. وقالت تقارير كرواتية:" سوداني لازال في حيرة، ولكن تأكد رحيله عن دينامو، وهناك فرص ضئيلة للغاية لبقاء اللاعب، وكان يحلم بالعودة للدوري الإنجليزي". وأشارت :" سوداني لديه عرض سعودي، من جانب النادي الأهلي، والمبلغ المعروض مليوني يورو، ولكن لم يستقر سوداني وحتى الآن اللاعب ليس مهتما بعرض الفريق السعودي". وأضافت:" الدوري الانجليزي هو الخيار الأول لسوداني ، وفى المقام الثاني فأن هناك عروض صينية، وقد يكون اللعب في الخليج والشرق الأوسط هو الخيار الأخير له".وأوضحت التقارير:" سوداني متخوف من فشل بعض النجوم الكبيرة في الصين، لكنه سيتخذ قراره ويحسم مصيره خلال الفترة المقبلة بعدما لعب لمدة خمس سنوات في الدوري الكرواتي وأصبح هدافا له".