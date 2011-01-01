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الفاف تؤكد طلب مبولحي إعفاءه من التربص

فغولي يدافع عن نفسه ويبرر غيابه عن مواجهتي الرأس الأخضر البرتغال
52 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

دافع الدولي الجزائري سفيان فيغولي لاعب غالاتا سراي التركي عن نفسه وبرر سبب غيابه عن وديتي الرأس الأخضر والبرتغال بالإصابة التي يعاني منها منذ فترة. وكتب فيغولي في بيان له نشره عبر صفحته الخاصة على تويتر: ''بسبب إصابة على مستوى وتر العرقوب منذ 4 أو 5 أشهر، قررت بعد اتفاق مع الطاقم الطبي للنادي التركي أن أواصل اللعب رغم بعض الآلام، كنت أود أن أساعد فريقي لتحقيق الهدف المسطر والفوز باللقب المحلي، وبعد انتهاء الموسم، باشرت العلاج في منطقة الإصابة''. وأضاف : ''الآن عليا أن أركن إلى الراحة من أجل العلاج وتحضير الموسم القادم في أحسن الظروف، ولهذا، أنا مجبر على عدم خوض اللقاءين الودين. لقد راسلت رسميا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وطبيب الفريق وأشعة الرنين المغناطسي بإسطنبول''. بالإضافة إلى فغولي، فإن الحارس الدولي وهاب رايس مبولحي قد أعلن بدوره الغياب عن الوديتين. وفي هذا الصدد نشرت الاتحادية الجزائرية بيان جاء فيه: ''أبرق مبولحي ليطلب إعفاءه من التربص كونه ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أفريل الفارط و بالتالي يعتبر نفسه أنه ليس في أفضل حالاته لتلبية دعوة الفريق الوطني في الوقت الحالي و طلب تأجيل عودته إلى الاستحقاقات القادمة".

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