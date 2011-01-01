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سبورتينغ لشبونة يريد استعادة سليماني
دقيقة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير برتغالية، بان المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، إسلام سليماني، مطلوب بالفعل من إدارة ناديه السابق، سبورتينغ لشبونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت صحيفة ” ابولا ” البرتغالية، بان إدارة سبورتينغ تريد استرجاع سليماني وعلى سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء. وكان سليماني قد انتقل إلى ليستر سيتي صيف 2016، بقيمة 30 مليون يورو، كثاني أغلى لاعب عربي، غير انه لم يقنع في الموسم المنقضي اين أعير إلى نيوكاسل يونايتد ولم يلعب سوى أربع مباريات، ما جعله خارج خيارات المدرب كلود بويل. وأشارت تقارير انجليزية إلى أن إدارة الثعالب قد حددت قيمة سليماني بحوالي 19 مليون يورو للاندية الراغبة في الحصول على خدمات صاحب الـ29 سنة.

 

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