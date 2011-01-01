Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الانتر يدخل سباق ضم نجم "الخضر"

زيدان يغري محرز بلقب ميسي الريال
10 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت التصريحات الأخيرة لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إصراره على ضم النجم الجزائري رياض محرز بأي شكل. ونقلت صحيفة "دايلي إيكسبريس" البريطانية تصريحات عن زيدان قال فيها :" محرز يملك كل الإمكانيات للالتحاق بالنادي الملكي".وأضافت الصحيفة نقلاً عن زيدان أنه مقتنع بأن محرز سيكون بمثابة ميسي ريال مدريد في حال نجاح صفقة انتقاله إلى الملكي في الميركاتو القادم. من جهتها كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع محرز في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض أنطونيو كاندريفا المرشّح لمغادرة الفريق بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 