زيدان يغري محرز بلقب ميسي الريال

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت التصريحات الأخيرة لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إصراره على ضم النجم الجزائري رياض محرز بأي شكل. ونقلت صحيفة "دايلي إيكسبريس" البريطانية تصريحات عن زيدان قال فيها :" محرز يملك كل الإمكانيات للالتحاق بالنادي الملكي".وأضافت الصحيفة نقلاً عن زيدان أنه مقتنع بأن محرز سيكون بمثابة ميسي ريال مدريد في حال نجاح صفقة انتقاله إلى الملكي في الميركاتو القادم. من جهتها كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع محرز في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض أنطونيو كاندريفا المرشّح لمغادرة الفريق بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.