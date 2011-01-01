الفرعون " صلاح لن يصوم في نهائي التشامبيونزليغ

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حسم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من الصيام في الساعات القليلة التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني ، في مدينة كييف الأوكرانية. وكانت بعض تقارير أكدت مؤخرا أن صلاح لا ينوي الامتناع عن الصيام في نهائي الأبطال، إلا أن الأمر يبدو مخالفا للحقيقة. وكشف روبن بونز، إخصائي العلاج الطبيعي بنادي ليفربول، والذي يشرف بشكل مباشر على النجم المصري، أن صاحب الـ 25 عاما لن يصوم في يوم نهائي دوري الأبطال. وقال بونز في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو، أبرزتها صحيفة "ماركا"،"في معسكر الفريق في ماربيا كان يصوم، إلا أنه في أيام الخميس والجمعة، ويوم المباراة سيأكل بشكل طبيعي".وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن صلاح سيصوم يوم المباراة، خاصة أنها ستبدأ في العاشرة إلا الربع بتوقيت أبوظبي أي بعد موعد الإفطار.