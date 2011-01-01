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نهائي رابطة أبطال أوروبا يقام سهرة اليوم بكييف

الريال لدخول التاريخ وليفربول لاستعادة الأمجاد
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ستكون أنظار هواة الساحرة مشدودة سهرة اليوم نحو العاصمة الأوكرانية كييف التي تحتضن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني و ليفربول الإنجليزي. ويتطلع الريال إلى التتويج باللقب الأوروبي للموسم الثالث على التوالي، بينما يأمل ليفربول في استثمار الفرصة من أجل الصعود إلى منصة التتويج عقب 13 عاما من فوزه على ميلان في إسطنبول ، في المباراة النهائية للبطولة عام 2005 . وفى حال تتويج الريال أمام ليفربول فإنه سيعادل إنجاز بايرن ميونخ الألماني والذي توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 1974، 1975، 1976. ويعد الريال أول فريق يصل إلى 3 نهائيات متتالية في دوري أبطال أوروبا بعد جوفنتوس الإيطالي الذي خاض المباراة النهائية أعوام 1996، 1997، 1998.

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