ماجر يستنجد رسميا بالملالي وموساوي أمام الرأس الأخضر والبرتغال

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

استدعى الناخب الوطني رابح ماجر، لاعبي نادي بارادو، فريد الملالي (وسط ميدان) وتوفيق موساوي (حارس مرمى) لتعويض سفيان فغولي ورايس مبولحي اللذان أعلنا غيابهما عن صفوف المنتخب الوطني عندما يواجه وديا الرأس الأخضر يوم الفاتح جوان بملعب 5 جويلية والبرتغال في السابع من نفس الشهر بلشبونة، حسب ما أعلنت عنه سهرة اول أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الالكتروني. وكان فغولي قد أخبر الفاف بأنه مصاب على مستوى وتر العرقوب و بالتالي لن يتمكن من لعب مباراتي شهر جوان . ومن جهته، أرسل مبولحي برقية ليطلب إعفاءه من التربص كونه ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أفريل الفارط و بالتالي يعتبر نفسه أنه ليس في أفضل حالاته لتلبية دعوة الفريق الوطني في الوقت الحالي و طلب تأجيل عودته إلى الاستحقاقات القادمة. وسيدخل" الخضر" في تربص من 28 ماي إلى 8 جوان بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى .