شرطة البليدة تنظم مائدة الإفطار الجماعي لفائدة مستعملي الطريق

بواسطة المسار العربي / م.و

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وفي إطار السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ مبادئ الشرطة الجوارية وإرساء روح التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمن الوطني ومختلف شرائح المجتمع فقد بادرت امن ولاية البليدة على غرار باقي امن الولايات بتنظيم إفطار جماعي على مستوى حاجز الشرطة الثابت بالقرب من حي خزرونة المتواجد بالمدخل الشمالي لمدينة البليدة، وذلك يوم الخميس 24/05/2018 تضمن تقديم وجبة كاملة للسواق على مستوى الحاجز، كما تم من خلالها تقديم النصائح والإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية مع توزيع المطويات وهذا من اجل التقليل من حوادث المرور خاصة في الدقائق الأخيرة التي تسبق موعد الإفطار. هذه المبادرة يتم تجسيدها للمرة الخامسة على التوالي وعرفت مشاركة عدد من الفاعلين وعناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية.