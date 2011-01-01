تمديد آجال إدخال السيارات الجديدة التي لم تصنع في 2018 لتركها في الجزائر نهائيا

بواسطة المسار العربي /ل.ش

قررت وزارة المالية، تمديد آجال إدخال سيارات الجديدة التي لم تصنع سنة 2018، لتركها في الجزائر نهائيا، إلى غاية 1 جوان المقبل. وحسب المراسلة الصادرة عن مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات بوزارة المالية، بتاريخ 21 ماي الجاري، فقد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على تأجيل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسماح لأفراد الجالية بإدخل السيارات الجديدة ببطاقة القنصلية أي الترحال لتركها في الجزائر، إلى غاية الفاتح من الشهر المقبل، مع تسوية وضعية السيارات المحجوزة بالموانئ، وكذلك السماح بإدخال السيارات التي قام أفراد من جاليتنا بالشراء وأتموا كل الإجراءات. للتذكير فقد إعتمدت وزارة الصناعة والمناجم اجراءات جديدة بخصوص السماح لأفراد الجالية بإدخل السيارات الجديدة ببطاقة القنصلية أي الترحال لتركها في الجزائر، حيث تم فرض أن تكون السيارة مصنوعة في نفس سنة إدخالها نهائيا للجزائر، أي أنه خلال هذه السنة سيسمح بإدخل السيارات المصنوعة فقط خلال السنة الجارية. وكانت الاجراءات المعمول بها سابقا تسمح بإدخال السيارات بشرط أن لا يتعدى عداد سيرها الـ 100 كلم، دون إعطاء أهمية لسنة صنعها. ويأتي هذا الاجراء الجديد من وزارة الطاقة نتيجة التلاعبات التي تم تسجيلها في عدادات عدد من السيارات قديمة، حيث يتم تخفيض عدد الكيلومترات لإدخالها للجزائر على أساس أنها سيارات جديدة.