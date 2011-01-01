العاصمة تضم 182 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تقدر ب 21 ألف سرير

بواسطة المسار العربي /م.و

تم خلال سنة 2017 فتح أربعة (4) مؤسسات فندقية جديدة بولاية الجزائر ليصل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات بالعاصمة 182 مؤسسة بطاقة إيواء تقدر 20924 سرير، حسبما أفاد به تقرير انجازات الولاية لسنة 2017.

و حسب هذا التقرير فإن هذه المؤسسات الفندقية ال182 التي تحظى بها العاصمة قد سمحت بتشغيل 11743 شخص بمختلف الاختصاصات التي يحتاج إليها مجال الفندقة. و تمت الموافقة خلال نفس السنة على المخططات الخاصة ب82 مشروع أخر بسعة إيواء 16507 سرير و الذي سيوفر 9448 منصب شغل.

و أبرز التقرير بالنسبة لعمليات التفتيش و المراقبة التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة على مستوى هذه المؤسسات الفندقية بهدف ضمان جودة الخدمات و مراقبة مدى احترام ما ورد في دفتر الشروط لهذه المؤسسات لضمان راحة النزيل أن المصالح المعنية قامت ب53 عملية تفتيش خلال 2017 ، حيث تم اتخاذ حيالها 53 إجراء إداري (إعذارات أو إنذارات أو استدعاءات أو اقتراحات بالغلق).

أما بخصوص وكالات السياحة و الأسفار فقد بلغ عددها سنة 2017 ما يعادل 669 وكالة للأسفار و التي استطاعت أن توفر أزيد من 2700 منصب شغل لفائدة الشباب. و قد أجريت في نفس السنة على مستوى هذه الوكالات السياحية 295 عملية تفتيش مختلفة أسفرت عن 152 إجراء (إعذارات أو إنذارات أو استدعاءات أو اقتراحات بالغلق).

قرابة 17 ألف حرفي مسجل في سجل الصناعات التقليدية سنة 2017

وحسب تقرير الولاية فقد بلغ عدد الحرفيين المسجلين في سجل الصناعات التقليدية سنة 2017 لولاية الجزائر 16910 حرفي يوجد منهم 4008 يحترفون الصناعة التقليدية و الفنية و 2845 يحترفون الصناعة التقليدية لإنتاج المواد و 10057 آخر يحترفون الصناعة التقليدية للخدمات.

و تتمثل الصناعة التقليدية و الفنية في العمل على الطين و الجبس و الحجر و الزجاج و ما يماثلهم من المعادن فيما تتفرع الصناعة التقليدية لإنتاج المواد على العديد من القطاعات على غرار الميكانيك و الكهرباء والحديد و التغذية وإنتاج النسيج و الجلود و كذا قطاعات المناجم و المقالع والخشب و التأثيث و الخردوات و الأشغال العمومية للبناء و مواد البناء و إنتاج الحلي و غيرها من النشطات.

أما الصناعة التقليدية للخدمات فهي مرتبطة بعدة قطاعات على غرار التركيب و الصيانة و الخدمة ما بعد البيع للتجهيزات و المعدات الصناعية و كذا صيانة التجهيزات و المواد المستعملة في مختلف فروع النشاط الاقتصادي.

و قد قامت مصالح مديرية التجارة للولاية ب76 عملية تفتيش و مراقبة لنشاطات الصناعة التقليدية أسفرت عن 18 استدعاء و 21 محضر و 15 إعذار.

أما بخصوص برامج ترقية التشغيل بالولاية فقد تم استحداث سنة 2017 أزيد من 42 ألف منصب عمل جديد يوجد من بينها 6639 منصب تم استحداثه عن طريق المساعدة عل الإدماج المهني و 945 منصب أخر عن طريق أجهزة خلق النشاطات و هي وكالة دعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة و كذا 34900 منصب دائم و مؤقت في إطار التنصيبات الكلاسيكية التي تشرف عليها وكالات التشغيل.

و قد أورد التقرير حصيلة "تنفيذ المادة 87 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن منح 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة الشباب من حاملي المشاريع في إطار أجهزة الدعم (وكالة دعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة ) و التي أسفرت عن منح " 43 صفقة و استحداث 120 منصب شغل"، فيما بلغت عدد جوازات العمل الممنوحة لليد العاملة الأجنبية 18605 جواز عمل أما عدد جوازات العمل السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2017 فقد بلغ ما يعادل 37470.