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سوداني يتفق مع دينامو زغرب على الرحيل
34 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

توصل المهاجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني لاتفاق مع إدارة فريقه دينامو زغرب للرحيل هذه الصائفة حسب ما كشف عنه أمس موقع “سبورت ساك” الكرواتي. وحسب نفس المصدر فان سوداني خاض أمس مباراته الأخيرة مع الدينامو أمام هايدوك سبليت برسم نهائي كأس كرواتيا . ووفقا لذات المصدر، فإن ابن الشلف يفضل خوض تجربة أخرى خارج كرواتيا حيث يوجد محل اهتمام عدة أندية أبرزها نوتنغهام فورست الناشط في الدرجة الأولى الانجليزية والذي كان قريبا من ضمه الشتاء الماضي، لكن الصفقة تعطلت بسبب رفض الكراوت بيعه خلال تلك الفترة. يذكر أن سوداني مرتبط مع دينامو زغرب إلى غاية صيف 2020.

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