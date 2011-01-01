هوغو بروس مرشح لقيادة الأهلي المصري

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

دخل البلجيكي هوغو بروس المدرب السابق لمنتخب الكاميرون دائرة ترشيحات قيادة الأهلي الموسم القادم بعد فشل المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز الذي أعلن مسئولي اتحاد جدة السعودي التعاقد معه لقيادته الموسم المقبل حسب ما كشفت عنه امس تقارير صحفية مصرية . وشهدت الساعات الماضية ظهور البلجيكي بروس ضمن دائرة المرشحين لقيادة الأهلي حيث رحل البلجيكي مؤخرا عن القيادة الفنية لمنتخب الكاميرون للعمل كمديرا رياضيا لنادي أوستيندي البلجيكي. وسبق لهوغو بروس وأن تولي تدريب أندية بروج واندرلخت البلجيكيين حيث فاز مع الأخير بالدوري البلجيكي عام 2004 كما قاد نصر حسين داي وشبيبة القبائل الجزائري والجزيرة الإماراتي بالإضافة إلى منتخب الكاميرون الذي توج معه بكأس الأمم الأفريقية العام الماضي على حساب منتخبنا الوطني في النهائي بنتيجة 1-2.