سليماني مجددا على رادار بشكتاش

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاد مجددا المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي إلى اهتمامات العملاق التركي بشكتاش الذي ينوي تدعيم صفوفه بمهاجم هذه الصائفة حسب ما كشفت عنه أمس صحيفة “الميرور” البريطانية. وحسب نفس المصدر دائما فان إدارة بيشكتاش تفاضل حاليا بين “داني ويلباك” نجم “أرسنال” والمهاجم السابق لشباب بلوزداد إسلام سليماني والذي فقد بريقه هذا الموسم بسبب لعنة الإصابات . ونشير أن سليماني تلقى عرضا من بشكتاش في الميركاتو الشتوي الأخير لكنه فضّل البقاء في البريمرليغ. وفى سياق متصل كشف موقع “ليستر ميركوري” المقرب من نادي ليستر سيتي، أن إدارة هذا الأخير يطالب بمبلغ 17.5 مليون جنيه استرليني (19 مليون أورو) للاستغناء عن سليماني، حيث تريد على الأقل نصف المبلغ من القيمة التي تم بها التعاقد معه من سبورتينغ لشبونة والتي وصلت إلى 35 مليون أورو.