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بن شيخة يقترب من خلافة سيموندي في أولمبيك خريبكة
40 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير إخبارية أن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، بات قريبا من العودة لتدريب أحد الفرق المغربية خلال الموسم المقبل. وحسب ذات التقارير فأن مصطفى السكادي رئيس فريق أولمبيك خريبكة، توصل إلى اتفاق مبدئي مع بن شيخة من أجل الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل، خلفا للمدرب الفرنسي برنارد سيموندي. ويذكر أن عبد الحق بن شيخة سبق له أن درب المنتخب الجزائري، إضافة إلى الدفاع الحسني الجديدي الذي قاده إلى الفوز بكأس العرش، والرجاء الرياضي، واتحاد طنجة و المغرب التطواني.

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