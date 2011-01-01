تنس: الجزائرية إيناس إيبو تحضر بإسبانيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اختارت لاعبة التنس الجزائرية , إيناس إيبو -بعد شفائها من الإصابة على مستوى المرفق والتي منعتها من المنافسة في الشهر الماضي-, اسبانيا للتحضير والعودة للمسابقات. وتتدرب بطلة إفريقيا 2015 , بأكاديمية لوزانو - التير بفالنسيا, رفقة لاعبين ومدربين معروفين على الساحة الرياضية الدولية. و أظهرت صور نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إيبو (19 سنة) بصدد تبادل بعض الكرات مع البطلة الايطالية (31 سنة) , سارة إيراني . وتلقت ممثلة الجزائر الاصابة على مستوى المرفق, قبل مسابقة "فاد كوب" 2018, التي جرت من 16 الى 21 ابريل الماضي بتونس ومن المنتظر أن تعود إلى صفوف المنتخب الجزائري للتنس. واختارت إيبو, صاحبة الرتبة 624 عالميا, المركز الوطني للطب الرياضي لعلاج اصابتها وعادت بعدها إلى اسبانيا بهدف استرجاع لياقاتها البدنية.