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غوارديولا معجب بمؤهلاته الفنية

محرز يقترب بشدة من مانشستر سيتي
50 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ذكر أمس موقع جريدة "سبورت" الفرنسي ، أن مدرب ليستر سيتي بيب غوارديولا، أبدى اهتمامه مجددا بضم النجم الدولي الجزائري رياض محرز. وأضاف المصدر ، أن محرز قريب من حمل قميص "الأزرق السماوي"، في الموسم القادم. وأوضح الموقع، أن غوارديولا معجب جدا بمهارات محرز الفنية، خاصة قدرته على المراوغة وتمريراته الدقيقة والحاسمة، فضلا عن نقله الكرة بشكل سريع فوق أرض الملعب. وتابع الموقع أن فرصة انضمام محرز إلى مانشستر سيتي قوية جدا هذه المرة، وذلك بعدما تمرد محرز على إدارة ليستر قبل شهور ورفض المشاركة في التدريب، عقب فشل انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الأخير. يُشار إلى أن قيمة محرز المالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو، حسبما أشار إليه الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، وهو مبلغ ليس بكبير على مانشستر سيتي، الذي يتمتع بسيولة مالية كبيرة.

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