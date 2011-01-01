غولام أفضل ظهير أيسر في الدوري الإيطالي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حصل المدافع الجزائري فوزي غولام، ظهير أيسر فريق نابولي، على جائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري الإيطالي للموسم المنصرم، وثالث أفضل لاعب بشكل عام، طبقاً لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية. وجاء اختيار الشبكة الرياضية الإيطالية من خلال استفتاء، حصل فيه غلام معدل نقطي وصل إلى 6.59 من 10 نقاط. وفي تصنيف أحسن لاعبي الدوري الإيطالي، جاء فوزي غلام ثالثاً خلف هداف الدوري الإيطالي ومهاجم لازيو روما شيرو إيموبيلي (29 هدفاً) وزميله في الفريق الصربي ستيفان سافيتش. وأكدت القناة الإيطالية أن اختيار نجم نابولي فوزي غلام جاء بعد الأداء المذهل الذي قدمه في بداية موسم الكالتشيو، حينما ضمن انطلاقة قوية لنابولي في 11 مباراة التي لعبها، واحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي، وسجل فيها غلام هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، قبل أن تصيبه لعنة الإصابات، ويتراجع مستوى فريقه.