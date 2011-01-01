غليان في سونطراك حاسي مسعود و مطالب بتدخل سيدي السعيد
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يشهد الفرع النقابي للمديرية الجهوية سونطراك قسم الانتاج حاسي مسعود، موجة غليان حادة بعد تسجيل خرق للقانون العضوي للانتخابات حسب البيان التي تسلمت "المسار العربي" نسخة منه. و ترجع حيثيات القضية حسب الوثائق التي تحصلنا عليها الى يوم 12 افريل 2018 و خرق القانون الأساسي و الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المتعلق بمجريات العملية الانتخابية و الذي ترتب عنه عدم الاعلان عن محضر الفرز و النتائج الاولية للانتخابات. ويندد اعضاء الفرع النقابي للمديرية الجهوية سونطراك قسم الانتاج حاسي مسعود بتجاوز القانون و الدوس على حقوق العمال في انتخابات شفافة و نزيهة و يناشد العمال الامين العام للاتحاد الوطني التدخل و فتح تحقيق بتلاعب لجنة الانتخابات التي تتحدى القانون و الطبقة العمالية "حسبهم.
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