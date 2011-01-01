ماجر يرضخ للضغوط ويعيد مبولحي ،فيغولي ،حليش وبلخيثر

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وجه الناخب الوطني رابح ماجر الدعوة ل 24 لاعبا تحسبا لوديتي الرأس الأخضر والبرتغال وفق ما أفادت به الفاف عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت . وتلعب مواجهة جزر الرأس الأخضر يوم الفاتح جوان المقبل بملعب 5 جويلية الاولمبي فيما تلعب ودية البرتغال يوم 7 جوان المقبل بلشبونة. وتحسبا للمبارتين سيدخل "الخضر " في تربص تحضيري بسيدي موسى انطلاقا من 28 ماي الجاري ويستمر إلى 8 جوان المقبل بالمركز الفني بسيدي موسى . ورضخ الناخب الوطني ماجر للضغوط وقرر إعادة الحرس القديم في صورة الحارس وهاب رايس مبولحي وسفيان فيغولي ورفيق حليش ومختار بلخيثر الذي ابعد بعد نهائيات كاس إفريقيا للأمم الأخيرة . و لم يتم استدعاء فغولي للتشكيلة الوطنية منذ شهر جوان 2017 ، عندما كان المنتخب تحت قيادة المدرب الاسباني لوكاس الكاراس، فيما لم يكن مبولحي ضمن خيارات ماجر منذ تولي الأخير زمام العارضة الفنية للخضر شهر أكتوبر الماضي . وبالمقابل، يعود آخر ظهور لحليش مع المنتخب إلى تاريخ 30 مارس من سنة 2015 ، خلال المواجهة الودية التي جمعت التشكيلة الوطنية بنظيرتها العمانية بالدوحة (4-1). كما شهدت القائمة استدعاء مهاجم شباب بلوزداد، سيد علي لكروم، للمرة الأولى في مشواره، بعد أن كان اسمه متواجدا في المنتخب المحلي فقط. وفي المقابل، استبعد ماجر، أسماء عدة لاعبين من القائمة، على غرار سفير تايدر، والسعيد بلكالام، وسفيان هني، ومحمد الأمين عبيد، وفريد الملالي، وعبد النور بلخير. وتستعد الجزائر، التي فشلت في التأهل إلى نهائيات كأس العالم الشهر القادم، لمواجهة غامبيا في سبتمبر القادم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

القائمة الكلية للاعبين :

الحراس : فوزي شاوشي ، رايس وهاب مبولحي ، عبد القادر صالحي

المدافعون : إسلام عروس ، مختار بلخيتر، محمد نعماني، عيسى ماندي، فاروق شافعي، رفيق حليش، مختار بن موسى، رامي بن سبعيني .

لاعبو الوسط : محمد بوخنشوش، زين الدين فرحات، كارل مجاني، محمد بن خماسة، نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر .

المهاجمون : سفيان فيغولي، هلال العربي سوداني ، سيد علي لكروم ، ياسين براهيمي ، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.