المغرب يروج لملف المونديال في كرواتيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

واصل المغرب حملة الترويج لملف احتضانه مونديال 2026، من خلال جولة قام بعض سفراء الملف في بلدان أوروبية كان آخرها زيارة اللاعبين الدوليين السابقين عزيز بودربالة ونور الدين نيبت لكرواتيا، ولقاء رئيس اتحاد الكرة الكرواتي دافور سوكر. وقام نيبت و بودربالة بالتعريف بخصوصيات ومميزات الملف المغربي، وتبادلوا بعض التذكارات مع رئيس الاتحاد الكرواتي. ويستهدف المغرب بعض الأصوات من البلدان الأوروبية لدعم حظوظه في استضافة مونديال 2026، في خامس مرة يتقدم فيها بطلب الترشيح.