الفرعون صلاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

رشحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول للمنافسة بقوة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. وأصدرت المجلة الفرنسية عددها الجديد، الذي تصدرت صورة صلاح غلافه، والتأكيد على أن النجم المصري مرشح بقوة لمنافسة رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية. وأشارت المجلة إلى أن الأرقام الخيالية التي حققها صلاح هذا الموسم مع ليفربول جعلته مرشحا بقوة لمزاحمة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية وإنهاء احتكارهما هذه الجائزة. وتابعت المجلة أن جميع الأعين مسلطة على صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول يوم 26 مايو الحالي في مدينة "كييف" الأوكرانية، حيث إن الجناح المصري هو الوحيد القادر على حرمان رونالدو من اللقب الأوروبي الثالث على التوالي.