بلماضي يتعرف اليوم على منافسه في الدور ربع النهائي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

غادر فجر أمس وفد نادي الدحيل القطري العاصمة القطرية الدوحة لحضور قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. وتجرى القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الأربعاء على الساعة 11 صباحاً بتوقيت الدوحة، والفرق التي ممكن أن يواجهها الدحيل في الدور ربع النهائي هي أندية السد، استقلال طهران وبرسبوليس. وتأهل نادي الدحيل القطري الذي يشرف على تدريبه الجزائري جمال بلماضي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه العين الإماراتي في دور ال 16 من البطولة.