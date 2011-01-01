بونجاح يستأنف التدريبات مع السد في الفاتح جويلية القادم

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

منح جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد اللاعبين راحة طويلة من التدريبات عقب انتهاء الموسم الكروي. وانهى السد الموسم في المركز الثاني و ضمن الوصافة و التأهل إلى دوري ابطال اسيا في الموسم المقبل. كما نجح الزعيم في التأهل الي ربع نهائي دوري ابطال اسيا هذا الموسم على حساب النادي الأهلي السعودي. ويستأنف الفريق السداوي الذي يضم فى صفوفه الجزائري بغداد بونجاح تحضيراته للموسم الجديد 2018 \ 2019 ، في الأول من جويلية المقبل.