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السيلية القطري يفاوض الجزائري حمرون
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وجه مسئولو نادي السيلية القطري أنظارهم نحو التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل من بين صفوف فريق السد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرغب نادي السيلية في التوقيع اللاعب الجزائري يوغرطة حمرون وزميله إبراهيم ماجد ثنائي فريق السد عقب نهاية الموسم الجاري. وكثفت إدارة السيلية من مفاوضاتها مع الزعيم القطري للحصول على خدمات يوغرطة وماجد خلال الصيف الحالي. وقدم النادي عرضا لضم الثنائي لمدة موسم على سبيل الإعارة هذا الصيف، في انتظار الرد النهائي من السد لحسم المفاوضات. وخرج الثنائي يوغرطة وماجد من حسابات البرتغالي فيريرا المدير الفني للسد في عديد من المباريات بالموسم الماضي، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيلهما.

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