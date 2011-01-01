الجزائري" زلفاني يامن" على رادار المريخ السوداني

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ذكرت صحيفة الصحراء الموريتانية أن نادي المريخ السوداني توصل لاتفاق شبه نهائي مع مدرب (إف سي نواذيبو) السابق المدرب الجزائري زلفاني يامن، يتولى بموجبه تدريب الفريق الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الجانبين اتفقا على العمل معا بعد نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يسعى المدرب الشاب لتحقيق نتائج مشرفة مع العملاق السوداني. وكان يامن قد درب قبل موسمين نادي إف سي نواذيبو، وحصل معه على المركز الثاني في ترتيب الدوري الموريتاني الممتاز لكنه رحل مع بداية الموسم الثاني بعد خلاف مع إدارة النادي البرتقالي. يذكر أن بعض الأندية الموريتانية كانت تفكر في جلب المدرب يامن، لكنه فضل الموسم الحالي خوض تجربة ضمن الطاقم الفني لنادي نيس الفرنسي.