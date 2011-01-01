صيف 2018.. دون نذرة في المياه

بواسطة المسار العربي / أ.م

طمأن اسماعيل عميروش المدير العام للجزائرية للمياه بقضاء صيف مريح من حيث التزود بالمياه سيما في الولايات الـ25 التي تضررت الصائفة الماضية من نقص التزود بهذه المادة الحيوية بسبب شح التساقطات المطرية.

وقال المدير العام للجزائرية للمياه للإذاعة الثالثة إن 25 ولاية تضاف إليها عن 5 ولايات أخرى ستقضي صائفة آمنة هذا العام بعد تسجيل عدة مشاريع هيكلية هامة منها مادخل حيز الخدمة ومنها ما توشك أشغاله على الانتهاء.

وفي هذا الخصوص أوضح المتحدث أن سكان ولايتي عنابة والطارف سيتمكنون من التزود بالمياه بمعدل 16 إلى 18 سا يوميا بعد تدشين الوزير لمشاريع قطاعية هامة مؤخرا في انتظار دخول محطة تحلية المياه حيز الخدمة في غضون 2020 و التي ستضع حدا لهذه المعضلة نهائيا في هاتين الولايتين والمناطق المجاورة بإنتاج 300متر مكعب يوميا إضافة إلى القضاء على هذا المشكل عبر 19 بلدية بولاية معسكر بتزويدها بشكل يومي اعتبارا من محطة تحلية المياه بالمقطع وهو الوضع الذي سيعيشه المواطنون بشمال النعامة ، تلمسان وسيدي بلعباس .

وذكر بتخصيص السلطات العمومية لغلاف مالي وصفه بالاستثنائي يقدر ب 31 مليار دينار لتغطية العجز المسجل وتفادي تكرار سيناريو صائفة 2017مشيرا إلى أن برنامج العمل الذي وضعته وزارة المواد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوشك على الانتهاء قبل فصل الصيف الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك المياه إلى 50بالمئة.

ولفت ذات المسؤول إلى ارتفاع نسبة الربط بالشبكة الوطنية للمياه إلى 98 بالمئة وأن مجهودات معتبرة تبدل لربط المناطق الريفية وإنجاز مشاريع جوارية مبرزا أن المؤسسات المسيرة للمياه تنتج وتوزع حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا.