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لايملكون رخصة ومعهم معدات محضورة

توقيف 7 غطاسين لصيد المرجان بالقالة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / م.ش

تمكن حراس السواحل، بالقالة، من توقيف 7 غطاسين دون رخصة وضبط أجهزة محضورة لصيد المرجان ومعدات للغطس، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ، أوقف حراس السواحل يوم 20 مايو 2018 بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة)، سبعة (7) غطاسين دون رخصة وضبطوا أجهزة محضورة لصيد المرجان ومعدات للغطس، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ثلاثة (3) بنادق صيد وكمية من الذخيرة (1000خرطوشة) بخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة). من جهة أخرى "أحبط حراس السواحل بعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية)، محاولة هجرة غير شرعية ل 43 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورقلة و تلمسان".

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