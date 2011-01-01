بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

نحن قوم لا نخرج من دائرة الاستبغال أبدا فمن تبغيلنا سياسيا من خلال الكثير من الوجوه السياسية والأحزاب التي تريد أن تجعل من الشعب بغلا تركبه نحو المقاعد والمناصب وفي مقابل ذلك تصادق هذه الأحزاب من خلال نوابها على رفع الضرائب على الشعب وتصادق على توزيع الريع على فئة محظوظة من المجتمع دون غالبية الناس، وصولا إلى استبغالنا ثقافيا وفنيا من خلال ما يسمى الحصص الترفيهية التي تستبغل فيها القنوات مشاهديها وتريد اقناعهم أن ما تقدمه على شاشاتها هو الثقافة والفن والدراما، ونهاية بتحويلينا إلى آكلي لحم البغال بعد الفضيحة المدوية التي كشفت على أن لحم البغال سوق لنا لنأكله هنيئا مريئا، وعلى الأقل هذه السنة تطورنا ولم نعد نأكل لحوم الحمير كما كان الأمر عليه في مواسم سابقة حين بيع لنا لحم الحمير فتحول غالبية الشعب في الشهر الفضيل إلى كائنات يصك بعضها بعضا في الأسواق، وحين الغضب ترتفع الأصوات المنكرة بكل أشكال السب وألوان الكلام الهابط، ونأمل بعد أن ذقنا لحوم الحمير أن تتطور الأمور في السنوات القادمة رويدا رويدا وننتقل من تناول لحم البغال إلى تناول لحوم القطط والسحالي والغربان، إلى أن نصل بعد عقود وبعد أمة لتناول لحوم الضأن. إن الاستهتار الذي أوصل بعض البشر على مستوى السياسة والاقتصاد والتعليم الى استبغال شعب كامل، سيؤدي بها يوما الى مواجهة صك وركل شعب تحاول استبغاله .