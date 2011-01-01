قطاع الأعمال الفرنسي يتجاهل العقوبات الأمريكية ويواصل نشاطه في روسيا

بواسطة المسار العربي /ق.إ

واصل قطاع الأعمال الفرنسي نشاطه في روسيا متجاهلا العقوبات الأمريكية، وخير دليل على ذلك الاستثمارات الفرنسية التي تجاوزت في 2016، 14 مليار دولار.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية الفرنسية بافيل شينسكي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قبيل انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في أكثر السنوات صعوبة شهدنا زيارة لوفود أجنبية رفيعة المستوى، لحسن الحظ، السياسة تعيش حياتها الخاصة، وطبعا قطاع الأعمال يعتمد عليها لكن لديه وجوده الخاص أيضا، ورغم العقوبات لم تغلق السوق الروسية في وجه الشركات الأجنبية".

وأضاف شينسكي: "تحدث مؤخرا مع شركات فرنسية مرموقة، تواصل عملها في إيران، حيث تغيرت الأوضاع هناك في الآونة الأخيرة بالنسبة لها، وهذه الشركات تعتمد كثيرا على المستثمرين الأمريكيين، وإذا قررت هذه الشركات مواصلة العمل في إيران، فالطبع ستعمل في روسيا".

وكدليل على اهتمام الشركات الفرنسية بروسيا، أشار شينسكي إلى الوفد، الذي يرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، وقال إن "وفدا رفيع المستوى يضم 40 من رؤساء الشركات الفرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي إلى هذا الحدث الاقتصادي".

وأردف شينسكي: "تخطط غرفتنا، أو بالأحرى، شركاتنا الأعضاء، للاجتماع مع الرئيس وأعضاء وفده، ونخطط كذلك لتنظيم عدد من اللقاءات لهذه الشركات، وسيكون هناك أكثر من 200 ممثل للشركات الفرنسية".

وينعقد المنتدى هذا العام في نسخته الـ22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة" في الفترة بين الـ24 والـ26 من مايو. ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجه روسيا والعالم.