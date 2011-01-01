كبرى شركات صناعة الأدوية في الصين مهتمة بالسوقين الجزائرية والتونسية

بواسطة المسار العربي /ق.إ

قال نائب رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية في مؤسسة ييتشانغ لصناعة الأدوية بمدينة يوهان الصينية إن شركته مهتمة بالسوقين الجزائرية والتونسية وأنها تتفاوض مع عدد من الشركات الناشطة في هذا المجال إلى جانب عدة دول إفريقية أخرى على غرار كينيا.

وأفاد نفس المسؤول خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين من 28 دولة إفريقية في زيارة لمدينة هوباي الصينية أن شركة ييتشانغ تبحث عن شركاء جدد في إفريقيا سواء لتصدير أدويتها- التي بلغ عددها 224 نوعا- أو إلى الاستثمار فيها مستقبلا.

من جهته بين ممثل التسويق في قسم العلاقات الخارجية للشركة بأن مؤسسته تهتم منذ فترة طويلة بالسوقين الجزائرية والتونسية , التي تضم عددا كبيرا من الشركات الهامة ومراكز البحث في مجال صناعة الأدوية وأنها تجري مفاوضات مع عدد منها للدخول إلى هذه السوق الهامة التي تعتبر من أهم الأسواق الأفريقية.

وللإشارة تملك هذه الشركة عدة استثمارات في دول إفريقية مثل شركة تصنيع الأدوية التي أسستها في أثيوبيا سنة 2017 بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وبطاقة تشغيلية تصل إلى ألف عامل وكذلك مصنع تصنيع الأدوية في مالي سنة 2014 والذي يعد المصنع الأول من نوعه في هذه الدولة الإفريقية.

ولدى تقديمه لهذه المؤسسة الصينية التي تأسست منذ سنة 1964 قال نائب رئيس العلاقات الاقتصادية الدولية أن هذه الشركة حققت مداخيل قدرت قيمتها بـ 414 مليون دولار وتقدر حصتها بنسبة 60 بالمائة من السوق الصينية في هذا المجال وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 21 بالمائة وتصدر أدويتها إلى أكثر من 25 دولة في العالم من بينها 5 دول افريقية.