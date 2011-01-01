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الجماهير تتوج الفرعون صلاح بجائزة جديدة في إنجلترا
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تُوج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بتصويت الجماهير، بعدما حصل على 89% من الأصوات. وكان محمد صلاح قد تُوج بالجائزة نفسها من الرابطة ذاتها قبل شهر، بناء على تصويت لاعبي الأندية الـ92 المحترفة في دوريات إنجلترا المختلفة، قبل أن يُتوج بها مجددا صباح أمس بناء على تصويت الجماهير. وفاز الفرعون المصري بالجائزة متفوقا على منافسيه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والبلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينغ لاعبي مانشستر سيتي، والبلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

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