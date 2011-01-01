الجزائرية ايناس ايبو تصعد بثمانية مراكز

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

صعدت لاعبة التنس الجزائرية ايناس ايبو بثمانية (8) مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات من خلال احتلالها للمرتبة ال 624 في التصنيف الأخير الصادر الاثنين. وتمكنت اللاعبة الجزائرية حاملة اللقب الإفريقي لسنة 2015، من تحقيق هذه القفزة في الترتيب العالمي، رغم الإصابة التي تعاني منها على مستوى الذراع و حرمتها من المشاركة في المنافسات منذ حوالي شهر، لكن عدم دفاع اللاعبات اللائي كن يتقدمن عليها في التصنيف العالمي عن نقاطهن المكتسبة، فسح المجال للاعبة الجزائرية من اجل تحقيق هذا التقدم في التصنيف العالمي . ومعلوم، انّ ايبو(19 عام)، كانت قد تعرضت للإصابة قبيل انطلاق منافسات "فاد كاب " 2018 ، التي جرت في الفترة الممتدة من 16 إلى 21 افريل بتونس.