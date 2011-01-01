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بن ناصر تحت مجهر سامبدوريا
23 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف موقع "توتو ميركاتو ويب"، الإيطالي، عن أن الدولى الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي يتواجد على رادار نادي سامبدوريا، الساعي لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الوسط المدافع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان بن ناصر الملقب بـ"فيراتي الجزائر" قدّم أوراقه اعتماده خلال الموسم الأخير، حيث كان أبرز المساهمين في عودة إمبولي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي. وأسهم بن ناصر في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من جملة 39 مباراة لعبها في دوري الدرجة الثانية. ودخل بن ناصر مؤخرا حسابات منتخب الجزائر، حيث شارك في خمسة من جملة آخر 6 مباريات خاضها في الأشهر الأخيرة، من دون أن ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف.

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