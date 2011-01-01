بوحفص ينسحب من رئاسة شباب بلوزداد

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

استقال رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص من منصبه، ولم يبق إلا أن يقدم استقالة مكتوبة، ليكون انسحابه بصفة رسمية. وعانى شباب بلوزداد، كثيرا من المشاكل، وكاد أن يهبط إلى الدرجة الثانية، بسبب سوء إدارة محمد بوحفص، وغيابه عن الأنظار، طوال الموسم الجاري. وقال بوحفص، في تصريح صحفي، بأنه انسحب من رئاسة النادي، بصفة رسمية، وعلق في هذا الشأن : "انتهت مهمتي مع شباب بلوزداد، أنا مستقيل بصفة رسمية".واعترف بوحفص، بالأخطاء التي وقع فيها، منذ توليه رئاسة شباب بلوزداد في العام الماضي، واستطرد قائلا :"اعترف بالأخطاء التي ارتكبتها، في ظل المشاكل التي عاشها النادي ".