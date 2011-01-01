حامية على رأس قائمة الراحلين عن اتحاد العاصمة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وضع اتحاد العاصمة، المهاجم محمد الأمين حامية، على رأس قائمة اللاعبين المغادرين في فترة الانتقالات الصيفية. ولم يظهر حامية إلا في دقائق قليلة منذ حمله اللونين الأحمر والأسود في الميركاتو الشتوي الماضي، بسبب تراجع مستواه. وكان المدير الرياضي عبد الحكيم سرار، هو من طلب تسريح المهاجم محمد الأمين حامية، لأسباب انضباطية وفنية. واستغنى شباب بلوزداد عن خدمات حامية في الانتقالات الشتوية الماضية ، بعد دخوله في مشاكل مع المشجعين وتفضيله قضاء عطلة على الالتحاق بتدريبات الفريق. ورفض اتحاد العاصمة أيضا تجديد إعارة المهاجم عكاشة حمزاوي، وبالتالي سيكون من بين الراحلين.