تعثر المفاوضات بين مولودية الجزائر ودرارجة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تعثرت المفاوضات بين إدارة نادي مولودية الجزائر، والمهاجم وليد درارجة، حول تجديد عقده مع الفريق. ولم يتوصل رئيس النادي، كمال قاسي السعيد، لاتفاق مع الهداف وليد درارجة، حول الشق المالي، لتتأجل المفاوضات بين الطرفين. ولم يسجل وليد درارجة، انطلاقة موفقة مع أصحاب اللونين الأحمر والأخضر، إلا أنه استعاد مستواه، في مرحلة العودة من البطولة . وأنهى مولودية الجزائر، موسمه في الدوري، خامسا برصيد 44 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة، عن البطل شباب قسنطينة.