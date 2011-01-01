حسان عوار ضمن قائمة أفضل 10 نجوم في الدوري الفرنسي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حل 3 لاعبين من أصول عربية ضمن قائمة أفضل 10 نجوم يلعبون في الدوري الفرنسي، وذلك وفقا لإحصاءات الصحيفة الرياضية الفرنسية الشهيرة "ليكيب".واختير حسام عوار، لاعب ليون، وزميله المهاجم نبيل فقير، وهما من ذوي الأصول الجزائرية في القائمة، إلى جانب التونسي نعيم السليتي، الجناح الطائر لديجون. واحتل عوار المركز الرابع وراء المتصدر نيمار وملاحقيه المباشرين لويس جوستافو وإدينسون كافاني، بمعدل 5.93 من 10، في حين جاء فقير في الترتيب السادس بمعدل 5.89 من 10، وتواجد السليتي في المركز العاشر بمعدل 5.77 من 10. وشهدت النسخة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي تألقا للاعبين آخرين من أصول عربية على غرار التونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف آيت بن ناصر والجزائري رامي بنسبعيني. وينتظر أن يشهد الموسم المقبل تألق نخبة جديدة من المواهب الصاعدة من أصحاب الأصول العربية يتقدمهم رفيق غيتان الوافد الجديد على ملعب رين، وأمين غويري هداف رديف ليون، وياسين عدلي نجم رديف البياسجي.