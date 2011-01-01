باريس سان جيرمان على أعتاب تحصين موهبته الجزائرية ياسين عدلي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

توصل نادي باريس سان جيرمان لاتفاق نهائي مع موهبته الشابة المنحدرة من أصول جزائرية، ياسين عدلي، بحيث سيوقع عقدا احترافيا معه يمتد حتى عام 2022. وكان النادي الباريسي فشل طوال الأشهر الأخيرة في إقناع اللاعب ووكيله بتوقيع عقد احترافي، قبل أن تحدث انفراجة في هذا الملف خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عدلي يدخل ضمن مشروع النادي، باعتباره استثمارا بشريا وماليا هاما على المدى المتوسط. يذكر أن اللاعب تواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية طوال الأشهر الأخيرة على غرار بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند. ودخل اللاعب الملقب بـ"رابيو الجزائر" تاريخ نادي العاصمة الفرنسية مساء السبت، وذلك عندما شارك لأول مرة مع الفريق الأول، في المواجهة الختامية للدوري الفرنسي أمام كان، والتي انتهت بالتعادل السلبي.