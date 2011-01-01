سوداني يتصدر الهدافين الجزائريين بالخارج

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أنهى المهاجم الدولي الجزائري لنادي دينامو زغرب هلال سوداني موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين الجزائريين الناشطين بالخارج ب17 هدفا. وتجاوز سوداني في الترتيب زميله في المنتخب بغداد بونجاح لاعب السد القطري الذي يحصي 16 هدفا. وحل رياض محرز ثالثا بـ12 هدفا، يتبعه مهاجم سبارتاك موسكو (روسيا) سفيان هني بـ 10 أهداف، منها 8 أحرزها بألوان ناديه السابق أندرلخت (بلجيكا)، الذي غادره في الميركاتو الشتوي. ووقع براهيمي 9 أهداف ، فيما أحرز فيغولي 6 أهداف في موسمه الأول مع ناديه غالاتا سراي . واكتفى إسلام سليماني بهدف واحد فقط مع نيوكاسل بينما أحرز ثمانية خلال الموسم الماضي مع ليستر . وتراجع الحس التهديفي لبلفوضيل مقارنة بالموسم الماضي حيث وقع أربعة أهداف مع فيردر بريمن الألماني بعدما سجل السنة الماضية 11 هدفا بألوان ستاندار دو لياج البلجيكي.