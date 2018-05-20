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دائرة بني سنوس

تلمسان:الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة تحجز 124 كلغ من المخدرات
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / بكاي عمر

نجحت في الساعات الأخيرة عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنصورة من حجز 124 كلغ من المخدرات تعود حيثيات القضية واستغلالا لمعلومات وردت إليها مفادها احتمال إدخال كمية من المخدرات الى التراب الوطني ، وعليه تم تكثيف الأبحاث والعمل الميداني أسفرت العملية على حجز كمية من المخدرات وزنها الإجمالي 124 كلغ من المخدرات موزعة على 05 خمسة طرود بمنطقة زيدور بدائرة بني سنوس، التحقيق يبقى مفتوح من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة. في نفس السياق تمكنت بتاريخ 20/05/2018 في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا عناصر امن دائرة سبدو بناءا على معلومات وردت إليها، قامت عناصر الأمن بإيقاف شخص بالقرب من محطة غسل السيارات بسبدو، بعد إجراء عملية التلمس الجسدي عليه، عثر بحوزته على كمية من المخدرات قدرت بـ 500 غرام يتعلق الأمر بالمدعو/ ب أ الملقب بالشق ، وهو فلاح ، التحقيق مفتوح من طرف امن دائرة سبدو.

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