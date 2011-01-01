القطاع الصحي يحتضر بمنعة في باتنة

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

يعاني القطاع الصحي ببلدية منعة ،من العديد من النقائص على مستوى الخدمات المقدمة، حيث أن البلدية تتوفر على مؤسسة للصحة العمومية وحيدة لا تفي بالغرض ولا تغطي احتياجات السكان الصحية المطلوبة، في ظل غياب التأطير اللازم والكافي، إلى جانب الوسائل والتجهيزات الصحية الملائمة التي تسمح بالتغطية المطلوبة للمواطن، رغم اجتهاد العاملين المشرفين على قاعة العلاج لتقديم ما يلزم من خدمات صحية خاصة أن المجمع السكاني بمقر بلدية منعة يعتبر ذات كثافة سكانية كبيرة وهو من أولويات المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية من طرف سكان منعة، حيث يطالبون بإيجاد حلول عاجلة واستدراك النقائص عن طريق دعم وتعزيز هذا الهيكل الصحي وتأهيله، ليتمكن من تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعات أبناء البلدية والتخفيف من متاعب المرضى وأعباء تكاليف التنقل الباهظة إلى بلدية آريس. ويأمل سكان منعة الاستجابة لمطالبهم من طرف السلطات الولائية خاصة أن الصحة تعتبر الجوهر الأساسي لأي مواطن جزائري.