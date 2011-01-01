ارتفاع جنوني في اسعار الخضر و الفواكه بالمدية

بواسطة المسار العربي / محمد.م

عرفت اسواق الخضر والفواكه بالمدية ارتفاعا جنونيا نهاية الاسبوع المنصرم الذي تزامن مع اليوم الاول لشهر رمضان الكريم مقارنة بالأيام الماضية وهو ما اثار حفيظه المواطنين الذين تذمروا من ارتفاع الفاحش للأسعار مع حلول كل مناسبة خاصة شهر رمضان الكريم الذي حيث تتضاعف ميزانية الاسر المدانية فالمتجول بسوق باب الاقواس بالمدية اوعبر السوق الشعبي "المارشي" يلاحظ ذلك حيث ول سعر البطاطا ما بين 45 دج الى 60 دج كما بلغت الكوسة سعر 200 دج فما فوق فيما بلغ سعر الجزر80 الى 100 وسعر الطماطم مابين 120 دج الى 140 دج والبيطراف مابين 80 دج الى 100 دج و اللفت 100 دج بينما ارتف سعر الفلل نوعيه يومين قبل رمضان الحار من 40 دج الى 100 دج بينما الفلفل الحلو من 40 الى 80 دج اما بالنسبة للفواكه فعرفت هي الاخرى ارتفاعا حيث بلغ الخوخ ما بين 150دج الى 200 دج بينما الزعرور ترواح سعره ما بين 100 دج الى 150 دج فيما حافظت الفراولة على سعر 150 دج الى 200 دج وبلغت التمور سعر ترواح مابين 300دج الى 700 دج بالنسبة للحوم فقد بلغ سعر اللحم الغنم 1400 وسعر اللحم البقري 1300 دج فيما بلغ سعر الدجاج مابين 320 دج و 340 دج للكيلو غرام ، وحسب المتتبعين لوضع السوق فان للاحوال الجوية وتأخر موسم الجني بعض المحاصيل الاثر الاكبر في ارتفاع الاسعار ،كما اكد المتتبعين ان هذه الاسعار سوف تعرف انخفاضا في الايام القادم خصوصا مع تحسن الاحوال الجوية ودخول بعض المنتجات المحلية للاسواق وهو ما سيعطي متنفسا للمواطنين لاقتناء مستلزماتهم بأريحيه