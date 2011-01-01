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المدية : توزيع 230 قفة رمضان ببلدية اولاد بوعشرة
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / محمد.م

قامت بلدية اولاد بوعشرة الواقعة غرب مقر عاصمة الولاية المدية بتوزيع 230 قفة رمضان حيث خصصت هذه الاعانات على الفقراء و المحتاجين عبر تراب البلدية بعد ان تم تحيين الملفات من قبل اللجنة المختصة التابعة للبلدية اين تم رصد 160 قفة بميزانية تقدر 80 مليون من ميزانية البلدية و 70 قفة تحصلت عليها من مديرية النشاط الاجتماعي حيث تم تسخير كافة الامكانيات و الوسائل حتى تقوم البلدية بإيصال القفة الى منزل كل مستفيد وبذلك تجنبه عناء التنقل الى مقر البلدية خصوصا القاطنين عبر بالمناطق الريفية للبلدية

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