المدية : توزيع 230 قفة رمضان ببلدية اولاد بوعشرة

بواسطة المسار العربي / محمد.م

قامت بلدية اولاد بوعشرة الواقعة غرب مقر عاصمة الولاية المدية بتوزيع 230 قفة رمضان حيث خصصت هذه الاعانات على الفقراء و المحتاجين عبر تراب البلدية بعد ان تم تحيين الملفات من قبل اللجنة المختصة التابعة للبلدية اين تم رصد 160 قفة بميزانية تقدر 80 مليون من ميزانية البلدية و 70 قفة تحصلت عليها من مديرية النشاط الاجتماعي حيث تم تسخير كافة الامكانيات و الوسائل حتى تقوم البلدية بإيصال القفة الى منزل كل مستفيد وبذلك تجنبه عناء التنقل الى مقر البلدية خصوصا القاطنين عبر بالمناطق الريفية للبلدية