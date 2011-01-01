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اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين
 
بواسطة المسار العربي /ق.د

اقتحم نحو 300 مستوطن، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة. وذكرت وكالة "وفا" أن الاقتحامات الواسعة للمستوطنين تتزامن مع ما يسمى بعيد "نزول التوراة"، وسط محاولات متكررة لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد. وقد تجمعت مجموعات من المستوطنين في سوق القطانين، المفضي إلى المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بالقرب من باب الأقصى، وسط إغلاق قسري للمحال التجارية في المنطقة. وفي السياق، شارك مئات المستوطنين في أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحة حائط البراق "الجدار الغربي للمسجد الأقصى"، بحراسات مشددة.

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