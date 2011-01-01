تلاميذ أشبال الأمة بسطيف يتوجون بنهائي مسابقة بين الثانويات في طبعتها الثالثة

بواسطة المسار العربي / م.ش

تفوق تلاميذ أشبال الأمة بولاية سطيف على طلبة ثانويات ولاية سكيكدة بحصولهم على لقب الطبعة الثالثة لمسابقة بين الثانويات وسط تنافس حاد بين الفريقين كان التتويج فيه للأفضل المنافسة التي احتضنها النادي الثقافي عيسى مسعودي انطلقت تحت شعار بالعلم ومعرفة يتحقق السلم والامن ،حضرها جمع غفير من الجمهور وطلبة الفريقين وبحضور وزيرة التربية نورية بن غبريت ووزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل بالإضافة للواء ملياني بوعبد الله مسؤول مدارس أشبال الأمة. وقد تم في ختام المسابقة توزيع الجوائز على الفائزين مع تكريمات حضي بها تلاميذ ثانويات ولاية سكيكدة ،كما استغل التلاميذ هذه الفرصة لقراءة رسالة شكر موجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تبليغها له في ختام هذه السهرة.