رمضان 2018.. برمجة نشاطات ثقافية مختلفة

بواسطة المسار العربي / ق.ث

تضمنت مختلف برامج المؤسسات الثقافية تنظيم حفلات موسيقية و عروض مسرحية و عرض أفلام مثلما جرت عليه العادة خلال كل شهر رمضان بالجزائر العاصمة و بمختلف المدن الأخرى منذ الجمعة و إلى غاية 23 جوان القادم. في هذا الصدد، سطر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي برنامجا يضم عروض مسرحية ، منها مسرحية " المحاكمة" الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و مونولوج من تقديم كمال عبدت. كما سينظم المسرح الوطني حفلات موسيقية ينشطها كل من بعزيز و ليلى بورصالي. و من جهته، سطر الديوان الوطني للثقافة و الإعلام تنظيم عدة نشاطات تمثلت في عرض أفلام و مسرحيات خاصة بالأطفال و حفلات موسيقية بكل من العاصمة و تيبازة و وهران و قسنطينة بومرداس و بجاية و حفلات من تنشيط عبد الرحمان القبي و مهدي تماش و راضية منال و دليلة نعيم و عزيوز رايس. كما وضعت أوبيرا الجزائر بوعلام بسايح برنامجا موسيقيا من نشيط عبد القادر شاعو و المطرب التونسي زياد غرسة و منال غربي و لمة البشارية و سيرك " أفريكو-سيركوس". و سطرت مؤسسة فنون و ثقافة برنامجا متنوعا (سينما و لقاءات أدبية و معرض للرسم و موسيقى) منها " ليالي السينما" بمسرح الهواء الطلق الهادي-فليسي و سهرات موسيقية بكل من " الطحطاحة" بمسمكة ميناء الجزائر و حظيرة دنيا و مسرح الهواء الطلق و بمنتزه الصابلات. أما ديوان رياض الفتح فقد سطر هو الآخر عدة حفلات ببهو أغورا من تنشيط عبد القادر شرشم و ديدين كروم.